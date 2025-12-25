FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 2d 14h 58min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 2h 11min
Total travel time
from 2d 21h 20min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 2d 20h 35min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 2h 33min
Total travel time
from 2d 20h 54min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 13h 59min
Total travel time
from 2d 22h 14min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 2d 21h 38min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time
from 4h 57min
Total travel time
from 2d 18h 17min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 6h 43min
Total travel time
from 2d 22h 7min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 17h 58min
Total travel time
from 2d 22h 30min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time
from 4h 41min
Total travel time
from 2d 19h 25min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 7h 20min
Total travel time
from 2d 22h 46min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 2d 18h 28min		 Choose
Transfer station
SHABALINO
Transfer time
from 18h 8min
Total travel time
from 2d 22h 34min		 Choose
Transfer station
PONAZIEREVO
Transfer time
from 17h 55min
Total travel time
from 2d 22h 47min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Transfer time
from 18h
Total travel time
from 2d 22h 42min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Transfer time
from 17h 46min
Total travel time
from 2d 22h 56min		 Choose
Transfer station
NEYA
Transfer time
from 17h 41min
Total travel time
from 2d 23h 1min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Transfer time
from 17h 36min
Total travel time
from 2d 23h 6min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Transfer time
from 17h 34min
Total travel time
from 2d 23h 8min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Transfer time
from 17h 32min
Total travel time
from 2d 23h 10min		 Choose
Transfer station
GALICH
Transfer time
from 17h 33min
Total travel time
from 2d 23h 9min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Transfer time
from 17h 43min
Total travel time
from 2d 22h 59min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time
from 18h 24min
Total travel time
from 2d 22h 28min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 3d 4min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Transfer time
from 11h 2min
Total travel time
from 2d 17h 20min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Transfer time
from 2h 28min
Total travel time
from 2d 22h 6min		 Choose
Transfer station
NEREHTA
Transfer time
from 6h 59min
Total travel time
from 2d 23h 7min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Transfer time
from 9h 28min
Total travel time
from 3d 5h 34min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 6h 52min
Total travel time
from 3d 8h 10min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 5h 39min
Total travel time
from 2d 22h 42min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 17h 52min
Total travel time
from 2d 23h		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Transfer time
from 1h 5min
Total travel time
from 5d 2h 36min		 Choose
Transfer station
BUY
Transfer time
from 23h 39min
Total travel time
from 3d 3h 43min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Transfer time
from 1h 37min
Total travel time
from 3d 19h		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Transfer time
from 8h 48min
Total travel time
from 4d 12h 3min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 23h 50min
Total travel time
from 3d 3h 32min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 12h 12min
Total travel time
from 3d 7h 25min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 3d 4min		 Choose
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 3h 45min
Total travel time
from 2d 23h 33min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 2h 55min
Total travel time
from 3d 28min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 3d 29min		 Choose
Transfer station
ILINO
Transfer time
from 15h 28min
Total travel time
from 2d 21h 27min		 Choose
Transfer station
YAR
Transfer time
from 13h 11min
Total travel time
from 2d 23h 33min		 Choose
Transfer station
FALENKI
Transfer time
from 18h 25min
Total travel time
from 3d 5h 22min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time
from 9h 18min
Total travel time
from 5d 4h 41min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 5d 12h 55min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Transfer time
from 4h 1min
Total travel time
from 5d 10h 4min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time
from 6h 12min
Total travel time
from 5d 7h 32min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Transfer time
from 13h 32min
Total travel time
from 5d 2h 3min		 Choose
Transfer station
KOSTROMA NOVAYA
Transfer time
from 7h 40min
Total travel time
from 2d 22h 26min		 Choose
Transfer station
GOSTOVSKAYA
Transfer time
from 18h 35min
Total travel time
from 2d 23h 39min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Transfer time
from 18h 34min
Total travel time
from 2d 23h 40min		 Choose
Transfer station
UFA
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 4d 26min		 Choose
Transfer station
PERVOURALSK
Transfer time
from 18h 36min
Total travel time
from 2d 23h 48min		 Choose
Transfer station
UREN
Transfer time
from 14h 10min
Total travel time
from 2d 23h 7min		 Choose
Transfer station
SHAHUNYA
Transfer time
from 14h 9min
Total travel time
from 2d 23h 8min		 Choose
Transfer station
SEMENOV
Transfer time
from 4h 24min
Total travel time
from 2d 20h 39min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 5d 17h 32min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 5d 15h 36min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 5d 16h 23min		 Choose
Transfer station
ABINSKAYA
Transfer time
from 22h 41min
Total travel time
from 5d 16h 1min		 Choose
Transfer station
ANAPA
Transfer time
from 16h 40min
Total travel time
from 5d 22h 2min		 Choose
Transfer station
KRIMSKAYA
Transfer time
from 14h 58min
Total travel time
from 5d 15h 34min		 Choose
