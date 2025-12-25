FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - PROKOPEVSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 2h 50min
Total travel time
from 17h 3min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 1d 8h 12min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 1h 56min
Total travel time
from 1d 12h 31min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 16h 28min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 18min
Total travel time
from 1d 3h 19min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 1d 6h 27min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 5h 34min
Total travel time
from 16h 42min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 1h 32min
Total travel time
from 3d 9h 27min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 9h 35min
Total travel time
from 3d 1h 36min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 5h 13min
Total travel time
from 4d 22h 2min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 3h 17min
Total travel time
from 3d 11h 29min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 1d 10h 14min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 16h 28min
Total travel time
from 2d 13h 40min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 12h 44min
Total travel time
from 2d 22h 53min		 Choose
Transfer station
ALTAYSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 37min
Total travel time
from 1d 25min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 1d 20h 44min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 2h 30min
Total travel time
from 3d 17h 13min		 Choose
Transfer station
YASHKINO
Choose
Transfer time
from 7h 15min
Total travel time
from 17h 23min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 5h 12min
Total travel time
from 3d 6h 49min		 Choose
Transfer station
OB
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 23h 6min		 Choose
Transfer station
ZHUTOVO
Choose
Transfer time
from 13h 36min
Total travel time
from 6d 3h 58min		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 11h 49min
Total travel time
from 6d 5h 51min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 4d 10h 57min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 7h 43min
Total travel time
from 4d 9h 37min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 10h 57min
Total travel time
from 4d 6h 35min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 4d 8h 12min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 11h 46min
Total travel time
from 4d 5h 51min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 14h 29min
Total travel time
from 4d 3h 12min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 2d 6h 52min		 Choose
Transfer station
MAKUSHINO
Choose
Transfer time
from 7h 38min
Total travel time
from 2d 8h 20min		 Choose
Transfer station
PETUHOVO
Choose
Transfer time
from 9h 25min
Total travel time
from 2d 6h 33min		 Choose
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 4h 15min
Total travel time
from 2d 12h 13min		 Choose
Transfer station
BARNAUL
Choose
Transfer time
from 15h 14min
Total travel time
from 1d 1h 8min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 7h 21min
Total travel time
from 1d 11h 6min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 36min
Total travel time
from 1d 9min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 13min
Total travel time
from 19h 27min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 23min
Total travel time
from 6d 12h 7min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 4h 7min
Total travel time
from 6d 13h 22min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 10h
Total travel time
from 6d 7h 47min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 8h 37min
Total travel time
from 6d 9h 3min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 19h 55min
Total travel time
from 5d 2h 49min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 19h 44min
Total travel time
from 5d 22h 9min		 Choose
Transfer station
SAREPTA
Choose
Transfer time
from 17h 6min
Total travel time
from 6d 47min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 18h 56min
Total travel time
from 3d 22h 57min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 16h 17min
Total travel time
from 4d 1h 36min		 Choose
Transfer station
PERVOURALSK
Choose
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 3d 11min		 Choose
Transfer station
PETROPAVLOVSK
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 2d 4h 33min		 Choose
Transfer station
ISILKUL
Choose
Transfer time
from 18h 42min
Total travel time
from 1d 23h 11min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 7h 33min
Total travel time
from 6d 10h 20min		 Choose
Transfer station
DVOYNAYA
Choose
Transfer time
from 6h 44min
Total travel time
from 6d 11h 9min		 Choose
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 6d 16h 23min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru