FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KORSHUNIKHA-ANGARSK - SVOBODNIEY

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 3d 16min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 9h 30min
Total travel time
from 4d 11h 5min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 11h 50min
Total travel time
from 4d 8h 27min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 6h 34min
Total travel time
from 3d 13h 44min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 4h 54min
Total travel time
from 4d 2h 48min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 8h 42min
Total travel time
from 3d 23h		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 2h 17min
Total travel time
from 3d 8h 33min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 3d 3h 42min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 3d 4h 43min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 3d 9h 46min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 5h 2min
Total travel time
from 3d 2h 21min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Choose
Transfer time
from 1h 11min
Total travel time
from 3d 6h 13min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 4h 18min
Total travel time
from 4d 15h 33min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 7h 27min
Total travel time
from 5d 5min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 8h 6min
Total travel time
from 5d 9h 14min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 3h 57min
Total travel time
from 5d 3h 30min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 5d 5h 14min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 10min
Total travel time
from 4d 8h 5min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 10h 47min
Total travel time
from 3d 20h 55min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 16h 2min
Total travel time
from 8d 15h 40min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 6d 9h 35min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 8h 28min
Total travel time
from 5d 23h 14min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 9h 44min
Total travel time
from 6d 21h 58min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 7h 25min
Total travel time
from 4d 3h 25min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 21h 41min
Total travel time
from 4d 23h 6min		 Choose
Transfer station
TIENDA
Choose
Transfer time
from 8h 15min
Total travel time
from 2d 1h 18min		 Choose
Transfer station
AYAM
Choose
Transfer time
from 15h 3min
Total travel time
from 2d 11h 18min		 Choose
Transfer station
ZOLOTINKA
Choose
Transfer time
from 14h 9min
Total travel time
from 2d 12h 12min		 Choose
Transfer station
BERKAKIT
Choose
Transfer time
from 11h 50min
Total travel time
from 2d 14h 31min		 Choose
Transfer station
NERYUNGRI
Choose
Transfer time
from 11h 18min
Total travel time
from 2d 15h 3min		 Choose
Transfer station
IRKUTSK
Choose
Transfer time
from 1h 51min
Total travel time
from 3d 3h 20min		 Choose
Transfer station
ANGARSK
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 3d 4h 22min		 Choose
Transfer station
ZIMA
Choose
Transfer time
from 3h 2min
Total travel time
from 3d 3h 20min		 Choose
Transfer station
CHEREMHOVO
Choose
Transfer time
from 2h 7min
Total travel time
from 3d 4h 15min		 Choose
Transfer station
NIZHNEUDINSK
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 3d 2h 41min		 Choose
Transfer station
ZALARI
Choose
Transfer time
from 2h 22min
Total travel time
from 3d 4h		 Choose
Transfer station
KUYTUN
Choose
Transfer time
from 2h 46min
Total travel time
from 3d 3h 36min		 Choose
Transfer station
TULUN
Choose
Transfer time
from 2h 59min
Total travel time
from 3d 3h 23min		 Choose
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 3d 4h 23min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 1h 52min
Total travel time
from 7d 5h 50min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 8h 5min
Total travel time
from 7d 7h 56min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 7d 14h		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 14h 4min
Total travel time
from 7d 6h 57min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 22h 19min
Total travel time
from 6d 22h 42min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 5d 18h 49min		 Choose
Transfer station
OB
Choose
Transfer time
from 1h 51min
Total travel time
from 4d 22h 18min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 14h 31min
Total travel time
from 5d 9h 38min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 8h 42min
Total travel time
from 4d 15h 27min		 Choose
Transfer station
MOGOT
Choose
Transfer time
from 18h 9min
Total travel time
from 2d 8h 12min		 Choose
Transfer station
YAKUTSKIY
Choose
Transfer time
from 23h 13min
Total travel time
from 2d 12h 26min		 Choose
Transfer station
OBORCHO
Choose
Transfer time
from 18h 58min
Total travel time
from 2d 16h 41min		 Choose
Transfer station
NAGORNAYA YAKUTSKAYA
Choose
Transfer time
from 22h 38min
Total travel time
from 2d 13h 1min		 Choose
Transfer station
GILYUY
Choose
Transfer time
from 2h 4min
Total travel time
from 2d 9h 35min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 5h 6min
Total travel time
from 8d 2h 36min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 22h 37min
Total travel time
from 8d 9h 5min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 22h 3min
Total travel time
from 7d 22h 58min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 20h 39min
Total travel time
from 7d 11h 3min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru