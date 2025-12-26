FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KOROTCHAEVO - SAMARA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 3d 3h 12min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Choose
Transfer time
from 3h 40min
Total travel time
from 2d 9h 12min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Choose
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 2d 9h 44min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 9h 17min
Total travel time
from 2d 7h 21min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 2d 7h 30min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 4h 25min
Total travel time
from 2d 8h 27min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Choose
Transfer time
from 4h 2min
Total travel time
from 2d 8h 50min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 2d 9h 5min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 7h
Total travel time
from 2d 7h 48min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 13h 51min
Total travel time
from 2d 12h 32min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 8h 14min
Total travel time
from 2d 8h 34min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Choose
Transfer time
from 2h 55min
Total travel time
from 2d 9h 57min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 46min
Total travel time
from 2d 9h 6min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Choose
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 2d 9h 51min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Choose
Transfer time
from 3h 2min
Total travel time
from 2d 9h 50min		 Choose
Transfer station
SARAKTASH
Choose
Transfer time
from 6h 8min
Total travel time
from 2d 15h 24min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 2d 7h 59min		 Choose
Transfer station
KUVANDIEK
Choose
Transfer time
from 6h 21min
Total travel time
from 2d 15h 11min		 Choose
Transfer station
MEDNOGORSK
Choose
Transfer time
from 6h 25min
Total travel time
from 2d 15h 7min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
from 2d 8h 12min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 8h 31min
Total travel time
from 2d 7h 57min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 8h 41min
Total travel time
from 2d 7h 52min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
from 2d 8h 8min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 8h 40min
Total travel time
from 2d 8h 8min		 Choose
Transfer station
ORSK
Choose
Transfer time
from 6h 7min
Total travel time
from 2d 14h 49min		 Choose
Transfer station
SIMSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 19min
Total travel time
from 2d 8h 29min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 11h 46min
Total travel time
from 2d 11h 18min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 19h 10min
Total travel time
from 2d 17h 32min		 Choose
Transfer station
ORENBURG
Choose
Transfer time
from 6h 48min
Total travel time
from 2d 14h 44min		 Choose
Transfer station
KARTALIE
Choose
Transfer time
from 10h
Total travel time
from 2d 16h 23min		 Choose
Transfer station
TAMERLAN
Choose
Transfer time
from 9h 43min
Total travel time
from 2d 16h 40min		 Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Choose
Transfer time
from 8h 36min
Total travel time
from 2d 8h 12min		 Choose
Transfer station
TROITSK
Choose
Transfer time
from 9h 57min
Total travel time
from 2d 16h 26min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 17h 6min
Total travel time
from 2d 7h 59min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru