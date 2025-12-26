FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KOROTCHAEVO - OMSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 1d 8h 8min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 1d 18h 56min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 1d 13h 22min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 2h 26min
Total travel time
from 1d 16h 37min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 6h 52min
Total travel time
from 4d 3h 45min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 2d 20h 1min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 3d 2h 5min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 4h 7min
Total travel time
from 1d 18h 41min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 8h 53min
Total travel time
from 3d 5h 56min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 1h 52min
Total travel time
from 2d 17h 55min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 2d 10h 3min		 Choose
Transfer station
ELANSKIY
Choose
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 1d 15h 48min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 13h 57min
Total travel time
from 2d 1h 9min		 Choose
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 3h 45min
Total travel time
from 2d 3h 54min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 1d 9h 37min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 17h 59min
Total travel time
from 2d 21h 7min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 14h 4min
Total travel time
from 2d 16h 14min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 7h 43min
Total travel time
from 2d 8h 29min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Choose
Transfer time
from 2h 25min
Total travel time
from 1d 11h 41min		 Choose
Transfer station
UST-YUGAN
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 1d 10h 51min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Choose
Transfer time
from 3h 46min
Total travel time
from 1d 10h 20min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 6min
Total travel time
from 1d 11h		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 1d 10h 40min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 1d 10h 51min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Choose
Transfer time
from 3h 14min
Total travel time
from 1d 10h 52min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Choose
Transfer time
from 3h 18min
Total travel time
from 1d 10h 48min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 4h 42min
Total travel time
from 2d 10h 20min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 1h 19min
Total travel time
from 2d 13h 42min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 2d 5h 45min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 6h 53min
Total travel time
from 2d 8h 6min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 2d 11h 15min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 1h 57min
Total travel time
from 2d 13h 4min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 15h 20min
Total travel time
from 2d 23h 8min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 2d 18h 16min		 Choose
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 7h 40min
Total travel time
from 2d 14h 18min		 Choose
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 5h 15min
Total travel time
from 2d 16h 41min		 Choose
Transfer station
KUEDA
Choose
Transfer time
from 8h 48min
Total travel time
from 2d 13h 10min		 Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 9h 44min
Total travel time
from 2d 12h 13min		 Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 13h 32min
Total travel time
from 2d 8h 37min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 21h 29min
Total travel time
from 2d 17h 37min		 Choose
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 19h 46min
Total travel time
from 2d 4h 24min		 Choose
Transfer station
PERVOURALSK
Choose
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 2d 2h 37min		 Choose
Transfer station
TUGULIEM
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 1d 11h 37min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 3h 5min
Total travel time
from 2d 14h 48min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 5h 6min
Total travel time
from 3d 14h 41min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 22h 37min
Total travel time
from 3d 21h 10min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 21h 48min
Total travel time
from 3d 2h 10min		 Choose
Transfer station
UREN
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 3d 10h 36min		 Choose
Transfer station
SHAHUNYA
Choose
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 3d 9h 9min		 Choose
Transfer station
YAR
Choose
Transfer time
from 17h 9min
Total travel time
from 2d 21h 40min		 Choose
Transfer station
KIZNER
Choose
Transfer time
from 23h 15min
Total travel time
from 3d 43min		 Choose
Transfer station
AMZYA
Choose
Transfer time
from 6h 38min
Total travel time
from 2d 17h 32min		 Choose
Transfer station
CHAD
Choose
Transfer time
from 11h 45min
Total travel time
from 2d 12h 25min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 16h 40min
Total travel time
from 3d 7h 18min		 Choose
Transfer station
KAMBARKA
Choose
Transfer time
from 6h 14min
Total travel time
from 2d 17h 56min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru