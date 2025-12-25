|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 13h 58min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 12h 56min
|
Total travel timefrom 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 11h 53min
|
Total travel timefrom 16h 35min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 42min
|
Total travel timefrom 15h 35min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 1d 51min
|Choose
|
Transfer station
ERTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 56min
|
Total travel timefrom 21h 40min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 1d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 1d 5h 50min
|Choose
|
Transfer station
YADRIHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 18h 36min
|Choose
|
Transfer station
UDIMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 20min
|
Total travel timefrom 17h 31min
|Choose
|
Transfer station
LOMOVATKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 19min
|
Total travel timefrom 16h 39min
|Choose
|
Transfer station
KOTLASChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 19h 12min
|Choose