|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Transfer timefrom 5h 54min
Total travel timefrom 3d 10h 20min
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer timefrom 5h 11min
Total travel timefrom 3d 11h 3min
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 22h 9min
Total travel timefrom 3d 11h 9min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer timefrom 11h 6min
Total travel timefrom 3d 10h 29min
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer timefrom 7h 13min
Total travel timefrom 3d 5h 30min
Transfer station
UFA
Transfer timefrom 6h 30min
Total travel timefrom 3d 6h 13min
Transfer station
ASHA
Transfer timefrom 5h 31min
Total travel timefrom 3d 7h 12min
Transfer station
BERDYAUSH
Transfer timefrom 5h 55min
Total travel timefrom 3d 6h 48min
Transfer station
UST-KATAV
Transfer timefrom 5h 49min
Total travel timefrom 3d 6h 54min
Transfer station
MIASS
Transfer timefrom 6h 19min
Total travel timefrom 3d 6h 24min
Transfer station
ZLATOUST
Transfer timefrom 6h 5min
Total travel timefrom 3d 6h 38min
Transfer station
SULEYA
Transfer timefrom 5h 52min
Total travel timefrom 3d 6h 51min
Transfer station
VYAZOVAYA
Transfer timefrom 5h 50min
Total travel timefrom 3d 6h 53min
Transfer station
KROPACHEVO
Transfer timefrom 5h 56min
Total travel timefrom 3d 6h 47min
Choose