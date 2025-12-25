|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 5h 45min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1h 46min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 48min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 7h 31min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 9h 9min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 13h 26min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 6h 29min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 8h 54min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 3h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 1d 23h 1min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 21h 3min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 6h 50min
|
Total travel timefrom 1d 18h 17min
|Choose