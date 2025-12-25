|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 1d 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
URENChoose
|
Transfer timefrom 7h 46min
|
Total travel timefrom 1d 1h 16min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 5h 28min
|
Total travel timefrom 1d 15h 29min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 12min
|
Total travel timefrom 1d 12h 38min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 10h 4min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 1d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
PIZHMAChoose
|
Transfer timefrom 10h 9min
|
Total travel timefrom 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
SUDAChoose
|
Transfer timefrom 15h 47min
|
Total travel timefrom 1d 12h 20min
|Choose
|
Transfer station
TIHVINChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 1d 22h 4min
|Choose
|
Transfer station
BABAEVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 22min
|
Total travel timefrom 1d 15h 42min
|Choose