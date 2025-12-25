|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 33min
Total travel time from 23h 8min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 1h 10min
Total travel time from 1d 1h 38min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 4h 16min
Total travel time from 1d 13h 46min
Transfer station
OMSK
Transfer time from 2h 48min
Total travel time from 2d 3h 48min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 3h 47min
Total travel time from 2d 8h 15min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 2h 1min
Total travel time from 2d 19h 33min
Transfer station
ISHIM
Transfer time from 1h 21min
Total travel time from 1d 21h 54min
Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 3h 26min
Total travel time from 2d 12h 16min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOYE
Transfer time from 5h 53min
Total travel time from 2d 9h 52min
Transfer station
PERM
Transfer time from 2h 4min
Total travel time from 21h 49min
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Transfer time from 1h 16min
Total travel time from 13h 42min
Transfer station
ZELENY DOL
Transfer time from 9h 13min
Total travel time from 18h 30min
Transfer station
AGRYZ
Transfer time from 1h 8min
Total travel time from 14h 25min
Transfer station
TALITSA
Transfer time from 9h 3min
Total travel time from 1d 11h 48min
