|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 21h 54min
|
Transfer station
CANAS
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 10h 38min
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 16h 21min
|
Transfer station
AGRYZ
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|
Transfer station
SIEZRAN
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 13h 52min
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 2h 8min
|
Transfer station
ZELENY DOL
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 11h 39min
|
Transfer station
DRUZHININO
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 10h 15min
|
Transfer station
YANAUL
|
Transfer timefrom 11h 12min
|
Total travel timefrom 1d 51min
|
Transfer station
SARAPUL
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 22h 36min
|
Transfer station
CHERNUSHKA
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 1d 2h 52min
|
Transfer station
KRASNOUFIMSK
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 6h 23min
|
Transfer station
SARANSK
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 12h 38min
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 5h 7min
|
Total travel timefrom 2d 16h 17min
