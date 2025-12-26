|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 14h 53min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 7h 22min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 7h 8min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 18h 19min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 20h 11min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 19h 47min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 20h 15min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 17h 39min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 4h 38min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY UZELChoose
|
Transfer timefrom 8h 44min
|
Total travel timefrom 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
ZUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 1d 11h 40min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 4min
|
Total travel timefrom 1d 5h 40min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 7min
|
Total travel timefrom 1d 3h 57min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 1d 22h 10min
|Choose