|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 1d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 2d 33min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 1d 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 2d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 2d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 11h 12min
|
Total travel timefrom 2d 4h 57min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 2d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 2d 6h 58min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 2d 10h 29min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 15h 7min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 3d 6h 14min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 15h 4min
|
Total travel timefrom 1d 16h 25min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 45min
|
Total travel timefrom 1d 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 2d 17h 2min
|Choose