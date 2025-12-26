|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 22h 45min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 5h 4min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 1d 3h 44min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 3h 1min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 3h 51min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 2h 24min
|Choose
|
Transfer station
MURMANSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 16h 46min
|Choose
|
Transfer station
PETROZAVODSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
KOLAChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 16h 3min
|Choose
|
Transfer station
OLENEGORSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 11h 52min
|Choose
|
Transfer station
POLYARNIEE ZORIChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 1d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
APATITYChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 1d 9h 21min
|Choose
|
Transfer station
SVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
PODPOROZHEChoose
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 23h 51min
|Choose