|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 14h 42min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 6h 3min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 6h
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 38min
|
Total travel timefrom 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 4h 14min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 12h 6min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 17h 43min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 2d 6h 20min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 2d 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 2d 1h 45min
|Choose