|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 14h 53min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 6h 33min
|
Total travel timefrom 1d 14h
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 3d 54min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 3d 4h 41min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 3d 20h 34min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 23h 2min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 15h 4min
|Choose
|
Transfer station
NIZOVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 1d 16h 36min
|Choose
|
Transfer station
SOLVIECHEGODSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 16h 38min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 26min
|
Total travel timefrom 3d 15h 31min
|Choose
|
Transfer station
VORKUTAChoose
|
Transfer timefrom 5h 59min
|
Total travel timefrom 2d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
SEYDAChoose
|
Transfer timefrom 9h 10min
|
Total travel timefrom 1d 23h 58min
|Choose