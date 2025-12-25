|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SMOLENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
VYAZMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
SAFONOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
YARTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
ORSHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 8h 28min
|Choose
|
Transfer station
MINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 13h 10min
|Choose
|
Transfer station
KALININGRADChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 12h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHERNQSHEVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 1d 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
CHERNYAHOVSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 1d 10h 31min
|Choose
|
Transfer station
MOLODECHNOChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 17h 13min
|Choose
|
Transfer station
SMORGONChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
GUSEVChoose
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 1d 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
NESTEROVChoose
|
Transfer timefrom 14h 6min
|
Total travel timefrom 1d 13h 10min
|Choose
|
Transfer station
GVARDEYSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 6min
|
Total travel timefrom 1d 16h 10min
|Choose