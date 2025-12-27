|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 1d 13h 51min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 1d 17h 34min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 2d 3h 17min
|Choose
|
Transfer station
URENChoose
|
Transfer timefrom 14h 57min
|
Total travel timefrom 1d 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 25min
|
Total travel timefrom 1d 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
SEMENOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h 27min
|Choose