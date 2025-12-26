|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 1d 20h 49min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 1d 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 18min
|
Total travel timefrom 1d 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 1d 15h 23min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 12h 3min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 11h 53min
|
Total travel timefrom 1d 13h 56min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 11h 56min
|
Total travel timefrom 1d 13h 56min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 12h 11min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 2d 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 11h 53min
|
Total travel timefrom 1d 13h 55min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 1d 13h 47min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 1d 14h 32min
|Choose