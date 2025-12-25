FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations EKATERINBURG - VORONEZ

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 2min
Total travel time
from 1d 6h 24min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 1d 19h 15min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 1d 15h 53min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 1h 8min
Total travel time
from 2d 8h 45min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 2d 6h 14min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 2h 43min
Total travel time
from 2d 2h 22min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 2h 19min
Total travel time
from 1d 23h 8min		 Choose
Transfer station
TIMASHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 10min
Total travel time
from 2d 15h 7min		 Choose
Transfer station
TAMAN
Choose
Transfer time
from 8h 9min
Total travel time
from 2d 23h 2min		 Choose
Transfer station
SIMFEROP P
Choose
Transfer time
from 1h 10min
Total travel time
from 3d 11h 7min		 Choose
Transfer station
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Choose
Transfer time
from 6h 2min
Total travel time
from 3d 56min		 Choose
Transfer station
DJANKOI
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 3d 7h 31min		 Choose
Transfer station
VLADISLAV
Choose
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 3d 4h 54min		 Choose
Transfer station
S KOLODEZ
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 3d 3h 11min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 11h 20min
Total travel time
from 3d 10h 20min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 1d 20h 56min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 20h 47min
Total travel time
from 3d 2h 25min		 Choose
Transfer station
BAGEROVO
Choose
Transfer time
from 12h 26min
Total travel time
from 3d 3h 36min		 Choose
Transfer station
VOLOGDA
Choose
Transfer time
from 18h 23min
Total travel time
from 1d 18h 5min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 1d 17h 24min		 Choose
Transfer station
ALEKSANDROV
Choose
Transfer time
from 20h 49min
Total travel time
from 1d 16h 31min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 21h 22min
Total travel time
from 1d 15h 58min		 Choose
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Choose
Transfer time
from 20h 50min
Total travel time
from 1d 16h 30min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Choose
Transfer time
from 21h 52min
Total travel time
from 1d 15h 28min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 14h 30min
Total travel time
from 1d 20h 56min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 11h 43min
Total travel time
from 1d 23h 43min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 11h 33min
Total travel time
from 1d 23h 53min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 14h 8min
Total travel time
from 1d 21h 18min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 13h 30min
Total travel time
from 1d 21h 56min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 13h 27min
Total travel time
from 1d 21h 59min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 13h 30min
Total travel time
from 1d 21h 56min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 13h 27min
Total travel time
from 1d 21h 59min		 Choose
Transfer station
PRIYUTOVO
Choose
Transfer time
from 13h 16min
Total travel time
from 1d 22h 10min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 13h 7min
Total travel time
from 1d 22h 19min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 13h 21min
Total travel time
from 1d 22h 5min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 13h 15min
Total travel time
from 1d 22h 11min		 Choose
Transfer station
MINYAR
Choose
Transfer time
from 13h 34min
Total travel time
from 1d 21h 52min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 13h 34min
Total travel time
from 1d 21h 52min		 Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Choose
Transfer time
from 13h 38min
Total travel time
from 1d 21h 48min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 1d 21h 44min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 1d 21h 44min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 13h 37min
Total travel time
from 1d 21h 49min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 13h 40min
Total travel time
from 1d 21h 46min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 1d 21h 44min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 1d 21h 44min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 13h 56min
Total travel time
from 1d 21h 30min		 Choose
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 1h 52min
Total travel time
from 2d 2h 20min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 2h 10min
Total travel time
from 2d 17h 50min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
cheap-flights.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru