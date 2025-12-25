|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 9h 51min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 14h 40min
|
Total travel timefrom 18h 8min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 11h 19min
|
Total travel timefrom 1d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 13min
|
Total travel timefrom 19h 17min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 10h 39min
|
Total travel timefrom 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 6h 35min
|
Total travel timefrom 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 1d 1h 24min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 9h 9min
|
Total travel timefrom 1d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
KEZChoose
|
Transfer timefrom 14h 10min
|
Total travel timefrom 19h 22min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 9min
|
Total travel timefrom 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 14h 7min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 1d 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 6h 34min
|
Total travel timefrom 1d 18h 14min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 1min
|
Total travel timefrom 1d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
MENDELEEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 28min
|
Total travel timefrom 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
IZHEVSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 12min
|
Total travel timefrom 15h 41min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 1d 6h 50min
|Choose