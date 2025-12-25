|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 2d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 15h 28min
|
Total travel timefrom 2d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 20h 54min
|
Total travel timefrom 2d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 17min
|
Total travel timefrom 3d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 18h 53min
|
Total travel timefrom 2d 16h 34min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 21h 33min
|
Total travel timefrom 2d 13h 54min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 2d 16h 41min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 2d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 22h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 25min
|
Total travel timefrom 2d 14h 3min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 2d 17h 27min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 2d 17h 17min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 2d 16h 43min
|Choose