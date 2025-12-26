|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 20h 8min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 2h 37min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 1d 5h 12min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 7min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 12h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 20h 37min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 42min
|
Total travel timefrom 2d 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 21h 54min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 2min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 11h 1min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 3d 4h 38min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 1d 14h 37min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 17h 8min
|Choose