|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 18h 26min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 21h 36min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 18h 17min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 19h 1min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 52min
|
Total travel timefrom 2d 3h 43min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 18h 48min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 9min
|
Total travel timefrom 2d 15h 35min
|Choose