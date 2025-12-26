|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 3h 24min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 18min
|
Total travel timefrom 3d 8h 6min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 2d 7h 37min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 7h 54min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 3d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 2d 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 3min
|
Total travel timefrom 3d 35min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 2d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 17h 37min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 17h 31min
|
Total travel timefrom 2d 20h 45min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 3d 7h 19min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 5h 25min
|Choose