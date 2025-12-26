|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NIZHNY TAGILChoose
|
Transfer timefrom 15h 10min
|
Total travel timefrom 6h 10min
|Choose
|
Transfer station
OUSChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
PERSHINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 11h 38min
|Choose
|
Transfer station
IVDELChoose
|
Transfer timefrom 5h 18min
|
Total travel timefrom 11h 5min
|Choose
|
Transfer station
BARANCHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 27min
|
Total travel timefrom 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
GOROBLAGODATSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 27min
|
Total travel timefrom 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
KOMMUNISTICHESKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 21min
|
Total travel timefrom 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
KONDAChoose
|
Transfer timefrom 9h 42min
|
Total travel timefrom 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
VERHNEKONDINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 6min
|
Total travel timefrom 18h 33min
|Choose
|
Transfer station
GEOLOGICHESKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 49min
|
Total travel timefrom 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
ALYABEVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 16h 45min
|Choose
|
Transfer station
ATIEMYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 21min
|
Total travel timefrom 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
PELIEMChoose
|
Transfer timefrom 16h 1min
|
Total travel timefrom 14h 38min
|Choose
|
Transfer station
PRIOBEChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 4h 12min
|Choose
|
Transfer station
VON'EGANChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 1d 14min
|Choose