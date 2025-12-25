|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer time from 2h 20min
Total travel time from 1d 33min

Transfer station
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 2h 4min
Total travel time from 1d 3h 6min

Transfer station
TVERChoose
Transfer time from 1h 47min
Total travel time from 1d 2h 16min

Transfer station
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 1h 19min
Total travel time from 1d 5h 45min

Transfer station
M VISHERAChoose
Transfer time from 1h 27min
Total travel time from 1d 5h 53min

Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
Transfer time from 1h 41min
Total travel time from 1d 2h 56min

Transfer station
OKULOVKAChoose
Transfer time from 2h 2min
Total travel time from 1d 4h 43min

Transfer station
MICHURINSKChoose
Transfer time from 1h 4min
Total travel time from 1d 1h 17min

Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
Transfer time from 13h 16min
Total travel time from 1d 4h 2min

Transfer station
RYAZANChoose
Transfer time from 1h 29min
Total travel time from 1d 3h 24min

Transfer station
ASTRAKHANChoose
Transfer time from 4h 1min
Total travel time from 1d 17h 2min

Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
Transfer time from 3h 41min
Total travel time from 1d 12h 46min

Transfer station
SARATOVChoose
Transfer time from 8h 3min
Total travel time from 1d 5h 43min

Transfer station
URBAHChoose
Transfer time from 6h 56min
Total travel time from 1d 6h 48min

Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
Transfer time from 6h 53min
Total travel time from 1d 6h 55min
