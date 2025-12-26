|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer time from 3h 27min
Total travel time from 1d 17h 25min

Transfer station
AGRYZChoose
Transfer time from 4h 17min
Total travel time from 2d 1h 53min

Transfer station
EKATERINBURGChoose
Transfer time from 2h 38min
Total travel time from 3d 2h 37min

Transfer station
SARATOVChoose
Transfer time from 2h 29min
Total travel time from 1d 12h 20min

Transfer station
VOLGOGRADChoose
Transfer time from 3h 33min
Total travel time from 1d 11h 56min

Transfer station
PETROV VALChoose
Transfer time from 2h 20min
Total travel time from 1d 13h 9min

Transfer station
TYUMENChoose
Transfer time from 1h 42min
Total travel time from 3d 14h 41min

Transfer station
SENNAYAChoose
Transfer time from 1h 45min
Total travel time from 1d 13h 15min

Transfer station
TALITSAChoose
Transfer time from 4h 58min
Total travel time from 3d 12h 26min

Transfer station
SALSKChoose
Transfer time from 7h 7min
Total travel time from 1d 14h 51min

Transfer station
IZHEVSKChoose
Transfer time from 1h 59min
Total travel time from 2d 3h 46min

Transfer station
HOSTAChoose
Transfer time from 5h 28min
Total travel time from 2d 8h 55min

Transfer station
LOOEChoose
Transfer time from 7h 54min
Total travel time from 2d 6h 19min

Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
Transfer time from 9h 48min
Total travel time from 2d 4h 28min
