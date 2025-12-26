|Transfer station
Transfer time
Total travel time
Transfer station
SVOBODNIEY
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 1d 23h 14min

Transfer station
SHIMANOVSKAYA
Transfer time from 1h 11min
Total travel time from 1d 20h 38min

Transfer station
BELOGORSK
Transfer time from 6h 10min
Total travel time from 2d 1h 15min

Transfer station
LEDYANAYA
Transfer time from 3h 36min
Total travel time from 1d 22h

Transfer station
TALDAN
Transfer time from 1h 5min
Total travel time from 1d 10h 21min

Transfer station
AMAZAR
Transfer time from 1h 26min
Total travel time from 17h 39min

Transfer station
TIEGDA
Transfer time from 6h 8min
Total travel time from 1d 16h 12min

Transfer station
MAGDAGACHI
Transfer time from 8h 45min
Total travel time from 1d 13h 38min

Transfer station
IRKUTSK
Transfer time from 4h 17min
Total travel time from 2d 3h 17min

Transfer station
ULAN-UDEI
Transfer time from 10h 29min
Total travel time from 1d 10h 9min

Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 6h 30min
Total travel time from 8d 14h 39min

Transfer station
YURGA
Transfer time from 4h 16min
Total travel time from 4d 13h 37min

Transfer station
TAYGA
Transfer time from 7h 6min
Total travel time from 4d 10h 23min
