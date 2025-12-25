|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 19h 48min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 1d 21h
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 1d 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 2d 1h 18min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 2d 1h 16min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 12h 58min
|
Total travel timefrom 2d 1h 22min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 2d 1h 19min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 2d 1h 28min
|Choose
|
Transfer station
SERDOBSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 51min
|
Total travel timefrom 1d 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 21h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 21h 13min
|
Total travel timefrom 1d 23h 8min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 12h 55min
|
Total travel timefrom 2d 1h 22min
|Choose