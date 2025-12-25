|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHITAChoose
|
Transfer timefrom 8h 55min
|
Total travel timefrom 22h 39min
|Choose
|
Transfer station
TALDANChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 1d 3h 38min
|Choose
|
Transfer station
TIEGDAChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
PRIISKOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 17min
|
Total travel timefrom 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
MAGDAGACHIChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 1d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
SHILKA-PASS.Choose
|
Transfer timefrom 19h 20min
|
Total travel timefrom 12h 33min
|Choose
|
Transfer station
KARIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 12min
|
Total travel timefrom 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
SOLNTSEVAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 36min
|
Total travel timefrom 14h 17min
|Choose
|
Transfer station
BELOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 1d 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
USHUMUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 11h 10min
|Choose
|
Transfer station
URUSHAChoose
|
Transfer timefrom 17h 5min
|
Total travel timefrom 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
LEDYANAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 46min
|
Total travel timefrom 1d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
EROFEY PAVLOVICHChoose
|
Transfer timefrom 21h 40min
|
Total travel timefrom 14h 46min
|Choose
|
Transfer station
KUEINGAChoose
|
Transfer timefrom 23h 26min
|
Total travel timefrom 8h 27min
|Choose
|
Transfer station
SVOBODNIEYChoose
|
Transfer timefrom 8h 36min
|
Total travel timefrom 1d 17h 53min
|Choose