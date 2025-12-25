|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 2d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 2d 12h 12min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 2d 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 3d 14h 40min
|Choose