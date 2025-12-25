FAQ Support Navigator
Transfer stations CHELYABINSK - KAZAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 7h 5min
Total travel time
from 1d 21h 2min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 3h 39min
Total travel time
from 1d 2h 33min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 8h 10min
Total travel time
from 1d 7h 55min
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 2h 59min
Total travel time
from 1d 11min
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time
from 10h 51min
Total travel time
from 1d 15h 31min
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time
from 7h 52min
Total travel time
from 1d 18h 35min
Transfer station
KUT-YAH
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 2d 6min
Transfer station
SURGUT
Transfer time
from 7h 36min
Total travel time
from 2d 6h 37min
Transfer station
SALIEM
Transfer time
from 4h 12min
Total travel time
from 1d 22h 25min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 2d 7h 18min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 17h 40min
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 14h 36min
Total travel time
from 1d 12h 42min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 5h 1min
Total travel time
from 23h 2min
Transfer station
ULT YAGUN
Transfer time
from 16h 50min
Total travel time
from 2d 10h 31min
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 1d 23h 48min
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 10h 25min
Total travel time
from 1d 15h 10min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 4h
Total travel time
from 1d 21h 35min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 1d 19h 55min
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 7h 14min
Total travel time
from 21h 24min
Transfer station
SARATOV
Transfer time
from 11h 27min
Total travel time
from 1d 20h 8min
Transfer station
VOLGOGRAD
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 2d 12h 7min
Transfer station
PETROV VAL
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 2d 5h 2min
Transfer station
SENNAYA
Transfer time
from 2h 44min
Total travel time
from 1d 15h 15min
Transfer station
VOZROZHDENIE
Transfer time
from 5h 53min
Total travel time
from 1d 12h 6min
Transfer station
ULYANOVSK
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 1d 6h 3min
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 19h 57min
Total travel time
from 2d 16h 34min
Transfer station
PYT-YAH
Transfer time
from 11h 52min
Total travel time
from 2d 2h 21min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 10h 10min
Total travel time
from 1d 18h 12min
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 6h 49min
Total travel time
from 1d 21h 33min
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Transfer time
from 6h 41min
Total travel time
from 2d 5h 21min
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time
from 15h 28min
Total travel time
from 3d 15h 39min
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time
from 12h 15min
Total travel time
from 3d 19h 15min
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer time
from 4h 4min
Total travel time
from 2d 14h 42min
Transfer station
PENZA
Transfer time
from 7h 40min
Total travel time
from 1d 15h 39min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time
from 15h 58min
Total travel time
from 2d 20h 33min
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 17h 51min
Total travel time
from 2d 18h 40min
Transfer station
KEZ
Transfer time
from 16h 4min
Total travel time
from 1d 2h 44min
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time
from 16h 6min
Total travel time
from 1d 2h 42min
Transfer station
LANGEPASOVSKIY
Transfer time
from 15h
Total travel time
from 2d 12h 34min
Transfer station
NIZHNEVARTOVSK
Transfer time
from 10h 21min
Total travel time
from 2d 17h 13min
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 8h 29min
Total travel time
from 2d 20h 32min
Transfer station
KOGALYM
Transfer time
from 12h 51min
Total travel time
from 2d 16h 10min
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 7h 30min
Total travel time
from 2d 21h 31min
Transfer station
HANIEMEY
Transfer time
from 4h 44min
Total travel time
from 3d 17min
Transfer station
PURPE
Transfer time
from 1h 11min
Total travel time
from 3d 3h 50min
Transfer station
PUROVSK
Transfer time
from 21h 56min
Total travel time
from 3d 7h 5min
Transfer station
SIEVDARMA
Transfer time
from 19h 32min
Total travel time
from 3d 9h 29min
Transfer station
KOROTCHAEVO
Transfer time
from 15h 46min
Total travel time
from 3d 13h 15min
Transfer station
NOVIEY URENGOY
Transfer time
from 11h 41min
Total travel time
from 3d 17h 20min
Transfer station
PERM
Transfer time
from 16h 43min
Total travel time
from 1d 2h 5min
Transfer station
MEGION
Transfer time
from 12h 20min
Total travel time
from 2d 15h 14min
Transfer station
MARIINSK
Transfer time
from 12h 31min
Total travel time
from 3d
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 7h 5min
Total travel time
from 3d 5h 26min
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 4h 56min
Total travel time
from 3d 7h 35min
Transfer station
KARGAT
Transfer time
from 7h 53min
Total travel time
from 2d 7h 15min
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYA
Transfer time
from 15h 55min
Total travel time
from 3d 18h 12min
Transfer station
PROLETARSKAYA
Transfer time
from 1h 31min
Total travel time
from 3d 6h 12min
Transfer station
KISLOVODSK
Transfer time
from 2h 42min
Total travel time
from 4d 5h 1min
Transfer station
PYATIGORSK
Transfer time
from 4h 39min
Total travel time
from 4d 3h 4min
Transfer station
KUBERLE
Transfer time
from 3h 49min
Total travel time
from 3d 3h 54min
Transfer station
ESSENTUKI
Transfer time
from 3h 51min
Total travel time
from 4d 3h 52min
Transfer station
DVOYNAYA
Transfer time
from 2h 57min
Total travel time
from 3d 4h 46min
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Transfer time
from 7h 7min
Total travel time
from 4d 36min
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Transfer time
from 9h 58min
Total travel time
from 3d 21h 45min
Transfer station
EYA
Transfer time
from 19h 54min
Total travel time
from 3d 11h 49min
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Transfer time
from 21h 26min
Total travel time
from 3d 10h 17min
