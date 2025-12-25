|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 2d 7h 5min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 10h 8min
|
Total travel timefrom 2d 1h 37min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 3d 23h 48min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 51min
|
Total travel timefrom 3d 14h 47min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 5h 12min
|
Total travel timefrom 3d 21h 26min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 3d 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
ISILKULChoose
|
Transfer timefrom 17h 36min
|
Total travel timefrom 3d 9h 2min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 3d 15h 32min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 23h 51min
|
Total travel timefrom 2d 10h 14min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 23h 29min
|
Total travel timefrom 2d 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 23h 6min
|
Total travel timefrom 2d 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 2min
|
Total travel timefrom 2d 11h 3min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 23h 6min
|
Total travel timefrom 2d 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 23h 1min
|
Total travel timefrom 2d 11h 4min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 22h 44min
|
Total travel timefrom 2d 11h 21min
|Choose