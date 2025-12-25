FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations CHAPAEVSK - NEVINNOMYSSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 1d 10h 55min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 3h 58min
Total travel time
from 1d 5h 27min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 1h 35min
Total travel time
from 1d 5h 38min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 1d 6h 18min		 Choose
Transfer station
VORONEZ
Choose
Transfer time
from 2h 13min
Total travel time
from 1d 8h 36min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 1d 8h 18min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 5h 20min
Total travel time
from 1d 15h 43min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 6min
Total travel time
from 1d 13h 51min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 1d 16h 26min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 12h 14min
Total travel time
from 1d 23h 49min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 1h 48min
Total travel time
from 1d 19h 17min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 12h 22min
Total travel time
from 2d 23h 41min		 Choose
Transfer station
GRYAZI
Choose
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 1d 7h 10min		 Choose
Transfer station
MICHURINSK
Choose
Transfer time
from 6h 46min
Total travel time
from 1d 5h 29min		 Choose
Transfer station
USMAN
Choose
Transfer time
from 5h 3min
Total travel time
from 1d 11h 18min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 1d 7h 48min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 2h 33min
Total travel time
from 1d 7h 17min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 1h 29min
Total travel time
from 1d 8h 21min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 7h 28min
Total travel time
from 2d 4h 35min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 8h 34min
Total travel time
from 1d 12h 24min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 14h 41min
Total travel time
from 1d 21h 22min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 2d 9h 7min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 5h 37min
Total travel time
from 2d 15h 40min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 8h 51min
Total travel time
from 2d 12h 30min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 1h 2min
Total travel time
from 2d 20h 7min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 3h 30min
Total travel time
from 2d 17h 44min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 6h 33min
Total travel time
from 2d 14h 45min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 8h 15min
Total travel time
from 2d 13h 5min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 2h 3min
Total travel time
from 2d 1h 15min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 4h 18min
Total travel time
from 1d 23h 18min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 9min
Total travel time
from 1d 21h 30min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 1d 7h 48min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 1h 41min
Total travel time
from 1d 8h 9min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 2h 36min
Total travel time
from 1d 7h 14min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 2d 19min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 1d 19h 46min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 2d 1h 42min		 Choose
Transfer station
EYA
Choose
Transfer time
from 2h 17min
Total travel time
from 1d 7h 33min		 Choose
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 23min
Total travel time
from 1d 7h 27min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 10h 48min
Total travel time
from 1d 10h 56min		 Choose
Transfer station
SAREPTA
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 1d 8h 14min		 Choose
Transfer station
ZHUTOVO
Choose
Transfer time
from 1h 53min
Total travel time
from 1d 7h 57min		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 1h 52min
Total travel time
from 1d 7h 58min		 Choose
Transfer station
SHCHUCHE
Choose
Transfer time
from 17h 23min
Total travel time
from 3d 4h 13min		 Choose
Transfer station
SHUMIHA
Choose
Transfer time
from 16h 24min
Total travel time
from 3d 5h 12min		 Choose
Transfer station
PETROPAVLOVSK
Choose
Transfer time
from 4h 43min
Total travel time
from 3d 16h 53min		 Choose
Transfer station
MAKUSHINO
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 3d 12h 37min		 Choose
Transfer station
PETUHOVO
Choose
Transfer time
from 7h 48min
Total travel time
from 3d 13h 48min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 10h 7min
Total travel time
from 2d 11h 29min		 Choose
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 12h 58min
Total travel time
from 3d 8h 38min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 23h 18min
Total travel time
from 4d 22h 18min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 8h 12min
Total travel time
from 4d 13h 24min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 18h 33min
Total travel time
from 4d 3h 3min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 10h 44min
Total travel time
from 4d 10h 52min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 4d 17h 16min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 12h 56min
Total travel time
from 4d 8h 40min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 9min
Total travel time
from 4d 18h 27min		 Choose
Transfer station
ISILKUL
Choose
Transfer time
from 23h 41min
Total travel time
from 3d 21h 55min		 Choose
Transfer station
BELOGLINSKAYA
Choose
Transfer time
from 21h 11min
Total travel time
from 1d 7h 32min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 1d 7h 51min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 2h 6min
Total travel time
from 1d 7h 44min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru