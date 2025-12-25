|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 10h 12min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 38min
|
Total travel timefrom 17h 22min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 18h
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 12h 16min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 13h 15min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 22h 51min
|Choose