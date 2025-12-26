FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations BUSULUK - UFA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 1h 3min
Total travel time
from 10h 28min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 16h 27min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 5h 7min
Total travel time
from 1d 11h 47min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 1d 18h 58min		 Choose
Transfer station
RUZAEVKA
Choose
Transfer time
from 4h 53min
Total travel time
from 1d 1h 5min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 4h 15min
Total travel time
from 9h 26min		 Choose
Transfer station
ZUBOVA POLYANA
Choose
Transfer time
from 3h 44min
Total travel time
from 1d 11h 39min		 Choose
Transfer station
POT'MA
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 1d 11h 17min		 Choose
Transfer station
TORBEEVO
Choose
Transfer time
from 4h 56min
Total travel time
from 1d 10h 36min		 Choose
Transfer station
KOVYLKINO
Choose
Transfer time
from 6h 23min
Total travel time
from 1d 9h 21min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 5h 36min
Total travel time
from 14h 41min		 Choose
Transfer station
INZA
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 21h 58min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 22h 36min		 Choose
Transfer station
SASOVO
Choose
Transfer time
from 1h 39min
Total travel time
from 1d 18h 32min		 Choose
Transfer station
SHILOVO
Choose
Transfer time
from 1h 49min
Total travel time
from 1d 20h 41min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 11h 40min
Total travel time
from 1d 2h 14min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 17h 37min
Total travel time
from 14h 27min		 Choose
Transfer station
BARIESH
Choose
Transfer time
from 10h 2min
Total travel time
from 19h 56min		 Choose
Transfer station
ASEEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 18h 45min
Total travel time
from 1d 3h 7min		 Choose
Transfer station
CHAADAEVKA
Choose
Transfer time
from 19h 23min
Total travel time
from 1d 2h 29min		 Choose
Transfer station
KLYUCHIKI
Choose
Transfer time
from 22h 13min
Total travel time
from 23h 39min		 Choose
Transfer station
NOVOSPASSKOE
Choose
Transfer time
from 23h 25min
Total travel time
from 22h 27min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSK
Choose
Transfer time
from 13h 8min
Total travel time
from 19h 2min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MORE
Choose
Transfer time
from 14h 35min
Total travel time
from 17h 35min		 Choose
Transfer station
NOCHKA
Choose
Transfer time
from 2h 35min
Total travel time
from 1d 2h 8min		 Choose
