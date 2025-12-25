|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 1d 10h 23min
|Choose
|
Transfer station
KURCHATOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 54min
|
Total travel timefrom 1d 8h 37min
|Choose
|
Transfer station
DMITRIEV-LGOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 12h 35min
|
Total travel timefrom 1d 3h 56min
|Choose
|
Transfer station
LGOV-KIEVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 9h 27min
|
Total travel timefrom 1d 7h 4min
|Choose
|
Transfer station
NAVLYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 52min
|
Total travel timefrom 1d 39min
|Choose
|
Transfer station
KOMARICHIChoose
|
Transfer timefrom 14h 7min
|
Total travel timefrom 1d 2h 24min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 12h 34min
|
Total travel timefrom 1d 15h 34min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 17h
|
Total travel timefrom 2d 23h 31min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 3d 14h 43min
|Choose
|
Transfer station
BRYUHOVETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 3d 6h 16min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 22h 21min
|
Total travel timefrom 2d 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 31min
|
Total travel timefrom 2d 20h
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 42min
|
Total travel timefrom 3d 3h 49min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 21h 36min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose