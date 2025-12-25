|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 8h 53min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 1d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 10h 18min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 1d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 2d 2h 37min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 16h 52min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 19min
|
Total travel timefrom 1d 20h 1min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 1d 14h 57min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 31min
|
Total travel timefrom 1d 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 12min
|
Total travel timefrom 1d 14h 49min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 23h 15min
|
Total travel timefrom 1d 16h 23min
|Choose