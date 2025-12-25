FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations BOGDANOVICH - CHITA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 2d 23h 7min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 2h 4min
Total travel time
from 2d 19h 52min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 50min
Total travel time
from 5d 4h 14min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 2d 20h 38min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 3d 3h 7min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 6h 21min
Total travel time
from 2d 23h 22min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 2h 39min
Total travel time
from 2d 20h 56min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 3h 17min
Total travel time
from 2d 21h 50min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 16min
Total travel time
from 2d 21h 51min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 2d 23h 4min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 3d 19h 57min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 3d 21h 59min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 6h 38min
Total travel time
from 4d 4h 15min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 2h 26min
Total travel time
from 3d 11h 52min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 54min
Total travel time
from 2d 21h 13min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 3d 21h 20min		 Choose
Transfer station
MASLYANSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 48min
Total travel time
from 2d 23h 17min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 3h 16min
Total travel time
from 4d 13h 34min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 47min
Total travel time
from 2d 23h 2min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 6h 3min
Total travel time
from 2d 23h 18min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 5h 58min
Total travel time
from 2d 23h 5min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 2d 22h 29min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 5h 40min
Total travel time
from 2d 23h 8min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 2d 23h 13min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 5h 46min
Total travel time
from 2d 23h 14min		 Choose
Transfer station
ALEKSANDROV
Choose
Transfer time
from 12h 11min
Total travel time
from 5d 16h 43min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 4h 35min
Total travel time
from 5d 11h 12min		 Choose
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Choose
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 5d 13h 55min		 Choose
Transfer station
GOSTOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 21min
Total travel time
from 4d 16h 51min		 Choose
Transfer station
PONAZIEREVO
Choose
Transfer time
from 10h 33min
Total travel time
from 4d 17h 47min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 4d 19h 21min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Choose
Transfer time
from 6h 57min
Total travel time
from 4d 21h 19min		 Choose
Transfer station
NEYA
Choose
Transfer time
from 5h 20min
Total travel time
from 4d 23h 4min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Choose
Transfer time
from 4h 48min
Total travel time
from 4d 23h 37min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Choose
Transfer time
from 1h 45min
Total travel time
from 4d 15h 5min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Choose
Transfer time
from 4h 22min
Total travel time
from 5d 4min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Choose
Transfer time
from 3h 33min
Total travel time
from 5d 53min		 Choose
Transfer station
GALICH
Choose
Transfer time
from 2h 9min
Total travel time
from 5d 2h 14min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Choose
Transfer time
from 6h 8min
Total travel time
from 4d 22h 15min		 Choose
Transfer station
KEZ
Choose
Transfer time
from 3h 22min
Total travel time
from 4d 1h 32min		 Choose
Transfer station
MENDELEEVO
Choose
Transfer time
from 6h 26min
Total travel time
from 3d 22h 28min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 3d 13h 3min		 Choose
Transfer station
YALUTOROVSK
Choose
Transfer time
from 6h 22min
Total travel time
from 2d 23h 43min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 1min
Total travel time
from 3d 2h 57min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 5h 8min
Total travel time
from 3d 32min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 5h 59min
Total travel time
from 3d 18min		 Choose
Transfer station
SHABALINO
Choose
Transfer time
from 12h 11min
Total travel time
from 4d 16h 43min		 Choose
Transfer station
SHEKSHEMA
Choose
Transfer time
from 7h 45min
Total travel time
from 4d 21h 9min		 Choose
Transfer station
LOPAREVO
Choose
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 5d 1h 58min		 Choose
Transfer station
LYUBIM
Choose
Transfer time
from 22h 27min
Total travel time
from 5d 6h 27min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Choose
Transfer time
from 21h 9min
Total travel time
from 5d 7h 45min		 Choose
Transfer station
YAYA
Choose
Transfer time
from 17h 26min
Total travel time
from 2d 23h 2min		 Choose
Transfer station
YASHKINO
Choose
Transfer time
from 16h 58min
Total travel time
from 2d 23h 30min		 Choose
Transfer station
GOLIESHMANOVO
Choose
Transfer time
from 15h 22min
Total travel time
from 3d 2h 47min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 14h 49min
Total travel time
from 3d 3h 32min		 Choose
Transfer station
OB
Choose
Transfer time
from 15h 19min
Total travel time
from 2d 23h 37min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 1h 6min
Total travel time
from 4d 22h 58min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 18h 53min
Total travel time
from 5d 5h 11min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 20h 51min
Total travel time
from 5d 3h 13min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 17h 1min
Total travel time
from 4d 7h 3min		 Choose
Transfer station
FALENKI
Choose
Transfer time
from 21h 37min
Total travel time
from 4d 7h 17min		 Choose
