|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
HABAROVSK
Transfer timefrom 9h 57min
Total travel timefrom 15h 42min
Transfer station
VLADIVOSTOK
Transfer timefrom 5h
Total travel timefrom 1d 20h 55min
Transfer station
SHMAKOVA
Transfer timefrom 16h 12min
Total travel timefrom 1d 9h 43min
Transfer station
VYAZEMSKAYA
Transfer timefrom 3h 48min
Total travel timefrom 22h 7min
Transfer station
DALNERECHENSK
Transfer timefrom 20h 20min
Total travel timefrom 1d 5h 35min
Transfer station
RUZHINO
Transfer timefrom 18h 7min
Total travel timefrom 1d 7h 48min
Transfer station
SIBIRTSEVO
Transfer timefrom 11h 44min
Total travel timefrom 1d 14h 11min
Transfer station
SPASSK-DALNIY
Transfer timefrom 14h 4min
Total travel timefrom 1d 11h 51min
Transfer station
LUCHEGORSK
Transfer timefrom 22h 35min
Total travel timefrom 1d 3h 20min
Transfer station
MUCHNAYA
Transfer timefrom 12h 27min
Total travel timefrom 1d 13h 28min
Transfer station
OZERNAYA PAD
Transfer timefrom 10h 36min
Total travel timefrom 1d 15h 19min
Transfer station
UGOLNAYA
Transfer timefrom 6h 23min
Total travel timefrom 1d 19h 32min
Transfer station
USSURIYSK
Transfer timefrom 9h 27min
Total travel timefrom 1d 16h 28min
