|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 16h 16min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 33min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 1d 41min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 55min
|
Total travel timefrom 22h 29min
|Choose
|
Transfer station
TOMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 1d 4h 3min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 51min
|
Total travel timefrom 1d 1h 33min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 21h 43min
|Choose