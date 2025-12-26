|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 4d 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 4d 16h 36min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 4d 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 5d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 5d 15h 49min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 5d 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 5d 11h 7min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 4d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 21h 41min
|
Total travel timefrom 5d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 5d 13min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 14h 31min
|
Total travel timefrom 5d 11h 33min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 34min
|
Total travel timefrom 4d 16h 30min
|Choose