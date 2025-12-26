|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 15h 32min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 19h 56min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 19h 59min
|Choose
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 52min
|
Total travel timefrom 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 19h 45min
|
Total travel timefrom 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
PROKOPEVSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 3min
|
Total travel timefrom 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 28min
|
Total travel timefrom 22h 37min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 17h 33min
|
Total travel timefrom 19h 32min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 19h 6min
|
Total travel timefrom 23h 9min
|Choose