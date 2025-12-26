|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 9h 39min
|Choose
|
Transfer station
RYAZHSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 9h 6min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 17h 30min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 12h 35min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 23h 10min
|Choose
|
Transfer station
ORSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 2d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
VERDAChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 12h 27min
|Choose
|
Transfer station
VERNADOVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 12h 36min
|Choose
|
Transfer station
MORSHANSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 24min
|
Total travel timefrom 12h 34min
|Choose
|
Transfer station
PACHELMAChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 12h 29min
|Choose
|
Transfer station
BASHMAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 12h 26min
|Choose