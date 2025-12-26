|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 7h 8min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 11h 48min
|Choose
|
Transfer station
ORELChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 7h 15min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
RZHAVAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 7h 24min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
PROHOROVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 7h 39min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 18h 59min
|Choose
|
Transfer station
MTSENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 7h 27min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 13h 1min
|Choose