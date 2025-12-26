FAQ Support Navigator
Transfer stations BARNAUL - ROSTOV-YAROSLAVSKIY

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 20min
Total travel time
from 2d 9h 34min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 2h 25min
Total travel time
from 2d 3h 44min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Transfer time
from 2h 25min
Total travel time
from 2d 3h 10min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 2h 22min
Total travel time
from 2d 4h 49min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 2d 4h 56min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 3h 11min
Total travel time
from 2d 5h 2min		 Choose
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 5h 13min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 4h 22min
Total travel time
from 2d 4h 55min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 3h 5min
Total travel time
from 2d 5h 19min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 4h 42min
Total travel time
from 2d 6h 29min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 4h 40min
Total travel time
from 2d 6h 14min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Transfer time
from 10h 32min
Total travel time
from 2d 4h 26min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Transfer time
from 10h 26min
Total travel time
from 2d 4h 32min		 Choose
Transfer station
NEYA
Transfer time
from 10h 27min
Total travel time
from 2d 4h 31min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Transfer time
from 10h 27min
Total travel time
from 2d 4h 31min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Transfer time
from 9h 55min
Total travel time
from 2d 5h 3min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Transfer time
from 10h 28min
Total travel time
from 2d 4h 30min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 2d 4h 29min		 Choose
Transfer station
GALICH
Transfer time
from 10h 43min
Total travel time
from 2d 4h 5min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Transfer time
from 10h 26min
Total travel time
from 2d 4h 32min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time
from 3h 30min
Total travel time
from 2d 16h 37min		 Choose
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 7h 14min
Total travel time
from 2d 13h 4min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 2d 15h 25min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 9h 48min
Total travel time
from 2d 5h 10min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 6h 11min
Total travel time
from 2d 7h 2min		 Choose
Transfer station
YALUTOROVSK
Transfer time
from 9h 45min
Total travel time
from 2d 5h 13min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Transfer time
from 9h 45min
Total travel time
from 2d 5h 13min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 10h 7min
Total travel time
from 2d 4h 51min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time
from 5h 35min
Total travel time
from 3d 9h 8min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time
from 5h 44min
Total travel time
from 2d 22h 52min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 3h 36min
Total travel time
from 3d 1h		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 1h 29min
Total travel time
from 3d 3h 7min		 Choose
Transfer station
UYAR
Transfer time
from 1h 56min
Total travel time
from 3d 15h 17min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 4h 42min
Total travel time
from 2d 7h 15min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 4h 22min
Total travel time
from 2d 7h 41min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 2d 7h 43min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 8h 19min
Total travel time
from 2d 12h 4min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 4d 2h 15min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 9h 58min
Total travel time
from 2d 5h		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 10h 22min
Total travel time
from 2d 4h 36min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 9h 50min
Total travel time
from 2d 5h 8min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 10h 8min
Total travel time
from 2d 4h 50min		 Choose
Transfer station
BUY
Transfer time
from 10h 48min
Total travel time
from 2d 4h 10min		 Choose
Transfer station
LOPAREVO
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 2d 4h 29min		 Choose
Transfer station
LYUBIM
Transfer time
from 10h 36min
Total travel time
from 2d 4h 22min		 Choose
Transfer station
PERVOURALSK
Transfer time
from 9h 41min
Total travel time
from 2d 5h 17min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 10h 9min
Total travel time
from 2d 4h 49min		 Choose
Transfer station
GOLIESHMANOVO
Transfer time
from 20h 38min
Total travel time
from 2d 12h 36min		 Choose
Transfer station
MASLYANSKAYA
Transfer time
from 20h 16min
Total travel time
from 2d 12h 58min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 10h 10min
Total travel time
from 2d 4h 48min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Transfer time
from 8h 35min
Total travel time
from 2d 20h 1min		 Choose
Transfer station
KOZULKA
Transfer time
from 13h 5min
Total travel time
from 3d 9h 15min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Transfer time
from 12h 52min
Total travel time
from 4d 2h 52min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time
from 4h 50min
Total travel time
from 4d 10h 54min		 Choose
Transfer station
ZVEREVO
Transfer time
from 17h 53min
Total travel time
from 3d 21h 51min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time
from 15h 55min
Total travel time
from 3d 23h 49min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Transfer time
from 7h
Total travel time
from 4d 8h 44min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 4d 14h		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Transfer time
from 22h 12min
Total travel time
from 3d 17h 32min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer time
from 20h 9min
Total travel time
from 3d 19h 35min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Transfer time
from 1d
Total travel time
from 3d 15h 44min		 Choose
