|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 5h 37min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 7h 7min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 50min
|
Total travel timefrom 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 4h 45min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 1d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 12h 24min
|
Total travel timefrom 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 13h 49min
|
Total travel timefrom 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
MEZHDURECHENSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
MIESKIChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
TEBAChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 14h 47min
|Choose
|
Transfer station
CHULZHANChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 13h 50min
|Choose
|
Transfer station
KARAYChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
LUZHBAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 15h 44min
|Choose