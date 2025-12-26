|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 2d 7h 47min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 1d 21h 40min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 58min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 23h 44min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 22h 12min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 2d 7h 24min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 2d 7h 11min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 3d 11h 54min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 2d 1h 9min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 29min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 3d 5h 39min
|Choose