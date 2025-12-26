FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations BARABINSK - NOYABRSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h 5min
Total travel time
from 1d 5h 6min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 25min
Total travel time
from 1d 17h 5min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 3h 10min
Total travel time
from 1d 13h 1min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 4h 48min
Total travel time
from 1d 10h 25min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 2d 5h 45min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 8h 41min
Total travel time
from 1d 13h 12min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 6h 36min
Total travel time
from 2d 21h 7min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 50min
Total travel time
from 4d 6h 8min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 12h 17min
Total travel time
from 2d 3h 21min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 3d 1h 56min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 4h 31min
Total travel time
from 3d 11h 55min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 12h 4min
Total travel time
from 2d 15h 39min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 7h 22min
Total travel time
from 2d 16h 55min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 10h 35min
Total travel time
from 2d 13h 42min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 2h 39min
Total travel time
from 2d 17h 45min		 Choose
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 10h 31min
Total travel time
from 1d 21h 55min		 Choose
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 9h 14min
Total travel time
from 1d 23h 19min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 1d 20h 49min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 2d 6h 46min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 14h 15min
Total travel time
from 2d 10h 2min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 2d 1h 55min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 2d 4h 32min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 2h 10min
Total travel time
from 2d 7h 44min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 2d 10h 57min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 4h 22min
Total travel time
from 3d 20h 35min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 6h 11min
Total travel time
from 3d 18h 46min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 12h 18min
Total travel time
from 2d 19h 6min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 4h 16min
Total travel time
from 2d 13h 52min		 Choose
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 8h 17min
Total travel time
from 2d 9h 51min		 Choose
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 6h
Total travel time
from 2d 12h 8min		 Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 4h 23min
Total travel time
from 2d 4h 13min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 7h 51min
Total travel time
from 2d 23h 31min		 Choose
Transfer station
MENDELEEVO
Choose
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 2d 16h 42min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 14h 50min
Total travel time
from 2d 9h 27min		 Choose
Transfer station
UREN
Choose
Transfer time
from 8h 53min
Total travel time
from 3d 7h 33min		 Choose
Transfer station
SHAHUNYA
Choose
Transfer time
from 10h 22min
Total travel time
from 3d 6h 4min		 Choose
Transfer station
SEMENOV
Choose
Transfer time
from 12h 45min
Total travel time
from 3d 12h 12min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 13h 54min
Total travel time
from 2d 13h 49min		 Choose
Transfer station
KIZNER
Choose
Transfer time
from 13h 41min
Total travel time
from 2d 20h 9min		 Choose
Transfer station
AMZYA
Choose
Transfer time
from 21h 19min
Total travel time
from 2d 12h 31min		 Choose
Transfer station
MOZHGA
Choose
Transfer time
from 15h 11min
Total travel time
from 2d 18h 39min		 Choose
Transfer station
KUEDA
Choose
Transfer time
from 23h 33min
Total travel time
from 2d 10h 17min		 Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 10h 17min
Total travel time
from 2d 7h 51min		 Choose
Transfer station
CHAD
Choose
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 2d 7h 18min		 Choose
Transfer station
KAMBARKA
Choose
Transfer time
from 20h 55min
Total travel time
from 2d 12h 55min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru